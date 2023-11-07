В Горводоканале рассказали, почему закопали порванную трубу на ОбьГЭСе в Новосибирске

На ОбьГЭСе в Новосибирске жители улицы Энгельса пожаловались, что текущую трубу закопали сотрудники Горводоканала. В муниципальном предприятии отрицают недоделки.

Коммунальная авария на улице Энгельса в Новосибирске произошла 24 октября. Об этом в редакцию Сиб.фм сообщила Татьяна Головачук. Женщина говорит, что трубу повредили сотрудники МУП «Горводоканал», когда обследовали магистраль. После этого она дала пробоину и начала течь.

«Там мокрая глина. Короба сейчас стоят на ножках из глины, под ними промоины. Представляете, если его поведёт, и он выплеснется на человека? А он тонну-то точно весит, и вот польются тонны воды»,

- рассказала Сиб.фм Татьяна Головачук.

В итоге, несколько дней жители 35 частных домов на улице Энгельса сидели без воды. Позже её дали у всех соседей, кроме Татьяны. Сотрудники Горводоканала приехали ночью и закопали трубу ночью 30 октября.

«Просто приехали и закопали яму. Утечку они не устраняли, там течёт ручей: ничего они не устанавливали там, — сообщила Татьяна, возле дома которой и велись все работы. – Ручей там бежал приличный. Они вот в этом же состоянии всё и закопали: ручёк так и бежит, и куда он будет искать дорогу – я не знаю. У меня дом от этого уже фактически завалился.... И остались мы без воды, просто отрубили нас».

Татьяна Головачук боится, что зимой под землёй труба вновь порвётся, тогда масштабы коммунальной аварии будут куда крупнее.

Сиб.фм сделал запрос в МУП «Горводоканал», чтобы уточнить причины аварии. Коммунальщики заявили, что не видят проблем с ситуацией на улице Энгельса.

«Утечка на водопроводе диаметром 50 мм по ул. Энгельса связана с подвижкой грунта. В настоящее время повреждение локализовано. По поводу ненадёжности короба потребителям следует обратиться в эксплуатирующую его организацию»,

- сказано в ответе пресс-службы МУП «Горводоканал».

Но вот в какую именно в службе не ответили, не знают ответа на этот вопрос и жители улицы Энгельса. Пока они молятся, чтобы трубу не прорвало зимой, во время суровых морозов.