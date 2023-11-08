Браконьерам из Новосибирской области вынесли приговор за убийство лосей

В Новосибирской области семеро охотников убили лосей и возместили ущерб в миллион рублей.

В Новосибирске в Чулымском районе вступил в силу приговор в отношении семи мужчин, которых осудили за то, что они решили устроить охоту на запрещённой территории и убили четырёх лосей.

Новосибирский суд назначил браконьерам условные сроки до трёх лет, у одного из осуждённых изъяли снегоход и оружие. Также подсудимые возместили ущерб в размере одного миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Здвинском районе под Новосибирском местные жители отстрелили трёх косуль без разрешения на охоту.

Напомним, что в селе под Новосибирском транспортные полицейские задержали двух рыбаков, которые незаконно выловили более 250 рыб.