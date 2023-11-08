К полётам приступил экипаж «Уральских авиалиний», который аварийно приземлился на пшеничное поле

К выполнению полётов приступил экипаж Airbus «Уральских авиалиний», который экстренно сел в Новосибирской области на пшеничное поле.

В Telegram-канале «UralAirlines_Official» сообщили о том, что кабинный экипаж рейса U-1383 рейса Сочи – Омск, совершившего экстренную посадку в пшеничном поле, приступил к выполнению полётов.

Как передаётся в сообщении, все бортпроводники успешно прошли осмотр у авиационных врачей и сдали кардиограмму. Клинические и соматические проявления стресса выявлены не были, а обследование показало, что сотрудники авиалиний готовы приступить к своим служебным обязанностям.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что известно об экстренной посадке Airbus A320 под Новосибирском.