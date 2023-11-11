Благоустройство площадки перед Нарымским сквером завершилось в Новосибирске

В Новосибирске завершились работы по благоустройству площади между цирком и Вознесенским кафедральным собором.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, проект запустили после установки памятника Николаю Чудотворцу в конце июня 2023 года рядом с Вознесенским собором.

В ходе работ, на территории от цирка до собора зачистили от асфальта, затем уложили плитку, высадили цветы и деревья, а также отремонтировали лестницу, которая ведет в Нарымский сквер. Городские власти планировали завершить проект к середине октября.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании 16 октября в региональном правительстве объявил, что благоустройство территории находится на завершающей стадии, и предложил провести открытие обновленной площади 13 ноября.

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