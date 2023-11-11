В Новосибирской области новым трендом молодёжи стало беспилотье

В Научно-технологическом диктанте, который прошел в рамках мероприятия «Технопром-2023», приняли участие 88 регионов России.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова удивилась результатам. Он отметил, что организаторы не ожидали такого активного участия. Победу в диктанте одержала Республика Крым.

Мануйлова сообщила, что результаты будут обсуждаться на предстоящих форумах «Технопром».

Диктант включал в себя вопросы разной сложности, разработанные при участии Фонда научно-технологического развития Новосибирской области и Новосибирского государственного технического университета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выбрали королеву конкурса «Тихая красота».