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общество

В Новосибирске выбрали королеву конкурса «Тихая красота»

Фото: Новосибирские новости

В Новосибирской области прошел Всероссийский конкурс красоты, грации и таланта для глухих и слабослышащих женщин под названием «Тихая красота».

Мероприятие собрало 11 участниц. Фестиваль красоты начался 8 ноября. В нем участвовали женщины из различных регионов. Возраст участниц — от 27 до 63 лет. У всех был опыт в подобных конкурсах с 2019 по 2020 годы.

Титул Второй вице-королевы конкурса «Тихая Красота-2023» удостоилась Татьяна Драгальчук из Новосибирска, Первой вице-королевой стала Ирина Щербенок из Кемерово. Королевой конкурса признана Инесса Жуковская из Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что орнитолог Алексей Яновский объяснил появление фламинго под Новосибирском в ноябре.

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Игорь Кириченко
Журналист

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