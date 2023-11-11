Будут лишать прав за прогрев двигателя. С 10 ноября водителей ждёт неприятный сюрприз

Прогрев любимого авто более пяти минут в холодный сезон или распитие внутри салона алкогольных напитков может лишить драгоценного водительского удостоверения уже с 10 ноября 2023 года. Решайте сами!

ГИБДД России предупредило российский автолюбителей о целой серии новых проверок. Проводится они будут не только на дорогах, но и во дворах многоквартирных городских кварталов.

Резко возросшее количество автомобилей в российских городах, и без того задыхающихся от смога, а также участившиеся жалобы горожан на выхлоп вредных газов при утреннем прогреве машин во дворах жилых кварталов сподвигли ГИБДД на введение новых требований к автовладельцам.

Так, с 10 ноября текущего года длительность прогрева автомобиля более пяти минут может обойтись водителю в полторы тысячи рублей штрафа (в Москве и Санкт-Петербурге – до 3 000 рублей).

Наказать соседа за долго работающий автомобиль под окном, а также за резкий запах выхлопных газов сможет любой житель – достаточно одного звонка и экипаж ГИБДД прибудет на место.

Кроме этого, автоинспекторов будут интересовать водители, праздно сидящие в своей машине внутри городского двора. По их мнению, долго находиться в машине с работающим двигателем обычно любят автомобилисты после употребления спиртного — при желании полицейские смогут доказать факт движения авто и наказать не только штрафом, но и лишением прав.