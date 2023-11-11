День экономиста-2023: новые картинки и поздравления с праздником 11 ноября

Роль экономистов в деятельности малых и больших предприятий и организаций давно неоспорима. С 2015 года в нашей стране принято чествовать этих профессионалов 11 ноября. Какими бы «сухими» не казались специалисты из этой области, их сердца растают от теплых поздравлений и красивых картинок.
Поздравляю с Днем экономиста. Желаю каждый свой день использовать рационально и успешно для достижения всех целей, для покорения намеченных вершин. Пусть ни экономика, ни личное благополучие никогда не идут на спад. И пусть в твоей жизни всегда наблюдается экономический, профессиональный, личный рост!
Цифры, бланки и отчёты —
Нет ни отдыха, ни сна.
Отрывайтесь от работы,
Праздник ведь! Вам вся страна
Шлёт поклон, экономисты.
Счастья вам и доброты,
Долгих лет и оптимизма,
Будней лёгких трудовых.
Дел поменьше и бумажек —
Больше премий и зарплат.
Вам за всё спасибо скажем,
Вы у нас ведь нарасхват!
Поздравляем замечательных людей, которые виртуозно, профессионально и с абсолютным знанием своего дела владеют цифрами, сметами, отчетами и всеми финансовыми делами. Желаем вам благополучия и безошибочных результатов работы. Желаем экономического, личностного и государственного подъема. Пускай вам во всем соблаговолит успех, помогают знания, и поддерживает удача. С днем экономиста!
Цифры, сметы и бюджеты —
Все в одну смешались мысли,
Вас сегодня поздравляем:
С праздником, экономисты!
Пусть же мир волшебных цифр,
Вам суммирует добра,
Зло отнимет все из жизни,
Боль разделит пусть на два.
А любовь, надежду, веру,
Счастье, радость пусть для вас
Каждый день и даже ночью
Умножает в сотни раз!
Желаю самых достоверных отчетов, детальной аналитики и только точных прогнозов! Пусть работа приносит радость, прибыль увеличивается в разы, в делах будет порядок, в душе — покой и умиротворение. Легко решайте все проблемы и пусть неудачи вас сторонятся!
Экономисту — специалисту
Мы с уважением спешим сказать,
Что счастье близко, что радость близко.
Пока желают — пора хватать.
Хватать за крылья, как птицу, счастье
И никогда не отпускать.
Таких умелых на свете мало,
Желаем вечно вам процветать!
Пусть благодаря людям этой профессии в жизни будет все в порядке с экономикой, будет на что баловать себя, на что дарить подарки и делать людям добро, а самое главное, радовать близких людей, чтобы видеть их улыбки.
В жизни без экономиста
Можно стать и пессимистом.
Знает только он секреты
Экономии, бюджета!
С цифрами давно на ты,
И отчеты все точны.
Чтоб прогнозы все сбывались,
Будни не были скучны!
В этот день, дорогие коллеги, хочется пожелать в первую очередь побольше знаний. В нашем деле свой профессиональный багаж всегда нужно пополнять, совершенствовать. Пригодится нам и щепотка упрямства, а также позитивного настроя даже в самый сложный период отчетов. Хочется пожелать и того, чтобы работа никогда не приносила вам утомительного чувства скуки. Цифры — это наш мир. И кто, как не мы, делаем его совершенным!