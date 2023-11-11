День экономиста-2023: новые картинки и поздравления с праздником 11 ноября

Роль экономистов в деятельности малых и больших предприятий и организаций давно неоспорима. С 2015 года в нашей стране принято чествовать этих профессионалов 11 ноября. Какими бы «сухими» не казались специалисты из этой области, их сердца растают от теплых поздравлений и красивых картинок.

Поздравляю с Днем экономиста. Желаю каждый свой день использовать рационально и успешно для достижения всех целей, для покорения намеченных вершин. Пусть ни экономика, ни личное благополучие никогда не идут на спад. И пусть в твоей жизни всегда наблюдается экономический, профессиональный, личный рост!

Цифры, бланки и отчёты —

Нет ни отдыха, ни сна.

Отрывайтесь от работы,

Праздник ведь! Вам вся страна

Шлёт поклон, экономисты.

Счастья вам и доброты,

Долгих лет и оптимизма,

Будней лёгких трудовых.

Дел поменьше и бумажек —

Больше премий и зарплат.

Вам за всё спасибо скажем,

Вы у нас ведь нарасхват!

Поздравляем замечательных людей, которые виртуозно, профессионально и с абсолютным знанием своего дела владеют цифрами, сметами, отчетами и всеми финансовыми делами. Желаем вам благополучия и безошибочных результатов работы. Желаем экономического, личностного и государственного подъема. Пускай вам во всем соблаговолит успех, помогают знания, и поддерживает удача. С днем экономиста!

Цифры, сметы и бюджеты —

Все в одну смешались мысли,

Вас сегодня поздравляем:

С праздником, экономисты!

Пусть же мир волшебных цифр,

Вам суммирует добра,

Зло отнимет все из жизни,

Боль разделит пусть на два.

А любовь, надежду, веру,

Счастье, радость пусть для вас

Каждый день и даже ночью

Умножает в сотни раз!

Желаю самых достоверных отчетов, детальной аналитики и только точных прогнозов! Пусть работа приносит радость, прибыль увеличивается в разы, в делах будет порядок, в душе — покой и умиротворение. Легко решайте все проблемы и пусть неудачи вас сторонятся!

Экономисту — специалисту

Мы с уважением спешим сказать,

Что счастье близко, что радость близко.

Пока желают — пора хватать.

Хватать за крылья, как птицу, счастье

И никогда не отпускать.

Таких умелых на свете мало,

Желаем вечно вам процветать!

Пусть благодаря людям этой профессии в жизни будет все в порядке с экономикой, будет на что баловать себя, на что дарить подарки и делать людям добро, а самое главное, радовать близких людей, чтобы видеть их улыбки.

В жизни без экономиста

Можно стать и пессимистом.

Знает только он секреты

Экономии, бюджета!

С цифрами давно на ты,

И отчеты все точны.

Чтоб прогнозы все сбывались,

Будни не были скучны!

В этот день, дорогие коллеги, хочется пожелать в первую очередь побольше знаний. В нашем деле свой профессиональный багаж всегда нужно пополнять, совершенствовать. Пригодится нам и щепотка упрямства, а также позитивного настроя даже в самый сложный период отчетов. Хочется пожелать и того, чтобы работа никогда не приносила вам утомительного чувства скуки. Цифры — это наш мир. И кто, как не мы, делаем его совершенным!