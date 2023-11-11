Мобилизация: последние новости о призыве в России 11 ноября 2023

Граждане РФ, мобилизованные в зону действия СВО согласно президентскому Указу от 21.09.2022 года, находятся в местах дислокации воинских частей действующей армии РФ более года. В настоящий момент правительство страны проработало для них новые преференции. Портал «Сиб.фм» публикует свежие новости по этому вопросу.

Особое внимание оборонного ведомства страны в ноябре 2023 года приковано к осуществлению регулярных и бесперебойных выплат денежного довольствия военнослужащим в зоне действия СВО. Держит на контроле этот важный вопрос и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, заявивший на днях, что «выплаты – это именно то, что гарантировано государством и в чем никаких проблем быть не должно».

В тоже время глава государства Владимир Путин дал высокую оценку деятельности сотрудников МВД в новых регионах России. Он поблагодарил личный состав силовой структуры за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции.

Ещё одним новшеством в этой области является введение единовременных выплат пострадавшим участникам СВО из числа гражданского персонала воинских частей, а также семьям погибших гражданских служащих (размер от 3 до 5 миллионов рублей). Отныне они будут распространяться и на военных священников, сообщило издание «Москва 24» со ссылкой на руководителя правового управления Московской патриархии игумению Ксению (Чернегу).

Что касается второй волны или всеобщей мобилизации, то позиция Федеральных властей РФ остаётся прежней – необходимости в таких мероприятиях нет.