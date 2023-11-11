«Настя была бы жива»: убийца-расчленитель Соколов сделал скандальное заявление

Написавший в тюрьме книгу-откровение престарелый убийца признался, что мог и не убивать молодую любовницу, но на искреннее раскаяние это не похоже.

Речь идёт об историке, доценте Санкт-Петербургского государственного университета Олеге Соколове, который в 2019 году убил и расчленил свою аспирантку, являвшуюся его любовницей. Мужчину задержали 10 ноября того же года при попытке утопить части женского тела в реке Мойка (до этого момента пакеты с разрубленным телом лежали под кроватью в его квартире, пока он шумно проводил время с друзьями в соседней комнате).

На суде он разыграл спектакль с раскаянием, а в книге, которую написал уже на тюремных нарах, представил себя, как высокоморальную личность, доведённая до отчаяния «ведьмой» (так он назвал свою жертву Анастасию Ещенко).

Бывший доцент уверяет, что женщина сама нарвалась на скандал и своими оскорблениями в его адрес довела терпение мужчины до предела. Однако, по его мнению, этого могло и не случится, если бы он чуть ранее заглянул в её телефон и обнаружил следы измены аспирантки, по его словам, связавшейся в питерским бандитом.

Соколов уверяет, что Настя подговорила нового любовника отомстить доценту за то, что он много времени проводил со своими детьми от первого брака.

По экспертному заключению полиграфолога и автора методик по распознаванию серийных убийц Анны Кулик, убийца в своей книге явил миру фальш-раскаяние, он всего лишь выстроил цепочку событий, похожую на шпионский роман, где убитая изменяла ему с преступником.