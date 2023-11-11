В Новосибирске готовят документацию для проекта правобережной части южного транзита

Министерство транспорта России (Минтранс) совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывают документацию по проекту правобережной части южного транзита в Новосибирске.

Из-за ограничений в финансировании решили разделить проект на две части. На данный момент точная сумма затрат на реализацию проекта остается неизвестной. Однако информация об этом опубликуют на портале государственных закупок после утверждения.

Проектные и изыскательные работы по левобережной части транзитного проекта оцениваются в 543,9 миллиона рублей. Транзитный маршрут предполагает начало от дороги Р-254 и завершение на транспортной развязке на улице Ватутина. Важным элементом проекта является решение проблемной зоны для автомобилистов, известной как «Тещин язык» (поворот объезда железнодорожного переезда, соединяющего улицу Троллейную с Хилокской).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске очевидцы заметили ноябрьскую радугу.