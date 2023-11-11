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общество

В Новосибирске очевидцы заметили ноябрьскую радугу

Фото: Pexels.com

Сегодня, 11 ноября, в Новосибирске заметили радугу. Об этом сообщили очевидцы.

Радуга является необычным оптическим явлением для осеннего времени. Согласно народным приметам, ее появление может предсказывать теплую, но дождливую погоду.

Днем в городе температура воздуха достигла +8 градусов Цельсия. Были заметны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Вечером ожидается охлаждение до +2...+4 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что аномальное тепло до +6 градусов придёт в Новосибирск в третьей декаде ноября.

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Игорь Кириченко
Журналист

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