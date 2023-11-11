В Новосибирске художник Александр Шамовский покажет свои "залепухи"

В Академгородке Новосибирска пройдёт выставка работ художника Александра Шамовского – сам он называет свои картины "мазнёй".

Выставка в Доме культуре "Академия" откроется в предстоящее воскресенье, 12 ноября. На неё приглашает автор работ, художник-любитель Александр Шамовский.

«Покажу свою мазню и залепухи, чтобы зрители видели и понимали: не боги горшки обжигают. Не бойся, пробуй, и у тебя тоже получится,

- поделился в соцсетях художник. — Первую картину я нарисовал в 2016 году — её купили. Вторую нарисовал — тоже. Я не профессиональный художник, и своим ученикам сегодня я объясняю: научить живописи нельзя, но мы можем попробовать делать это вместе, и это будет интересным опытом»,.

Александр Шамовский открыл свою творческую студию "Добро". На мероприятии художник-любитель представит 40 своих картин, которые он нарисовал за последние 7 лет.

Кстати, в последнее время появилось много желающих взглянуть на непрофессиональную живопись. Например, в октябре с успехом прошла выставка картин, нарисованных людьми, заболевшими деменцией.