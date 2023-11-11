В Новосибирске на пропавшую Аксинию Шемякину напал сожитель

В Новосибирске 10 дней ищут пропавшую 30-летнюю женщину в бирюзовых сапогах – появилось видео, на кадрах которого сожитель напал на Аксинию Шемякину у подъезда.

Заявление об исчезновении Аксинии Шемякиной в полицию поступило 2 ноября. Знакомые пропавшей женщины рассказали корреспонденту Сиб.фм, что на женщину нападал её бывший сожитель. Самый крупный конфликт с Романом С. у Аксинии произошёл ещё в середине июня. Это происшествие напугало коллег пропавшей, так как её сожитель был трижды судим.

"Аксиния жила с ним в микрорайоне Стрижи. Она снимала квартиру вместе с этим парнем. Мы (коллеги, прим.ред.) мало про него слышали, но нам он всегда казался странным. Соседи по дому часто жаловались в общем чате на их постоянные ссоры и крики из квартиры",

— заявила Сиб.фм её бывшая коллега.

Конфликт пары попал на видео, которое снимает камера на подъезде. Друзья поделились им с Сиб.фм. Известно, что после этого, в июле, пара куда-то уехала.

Искать Аксинию Шемякину начали в начале ноября. 30 октября женщину последний раз видели на работе, но домой она так и не вернулась. При этом бывший супруг не может даже сказать, где сейчас находится их общий сын.