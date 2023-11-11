В Новосибирске семья пострадавшего от удара вилами по голове поблагодарила спасателей

В Новосибирске семья пострадавшего мужчины поблагодарила МАСС за успешное спасение.

Сестры пострадавшего прибыли к спасателям, подарили торт и выразили признание за профессиональную работу специалистов.

По словам одной из сестер, текущее состояние мужчины указывает на положительные изменения. Он пошел на поправку. При этом не были повреждены органы чувств и зрение. Пострадавший уже начал самостоятельно питаться.

Инцидент произошел на стоянке. Между пострадавшим и другим мужчиной возник конфликт, который чуть не привел к трагическим последствиям. Благодаря спасателям и хирургам, удалось извлечь вилы из головы пострадавшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что семилетняя девочка провалилась в открытый канализационный люк в Новосибирске.