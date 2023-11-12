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В Новосибирске началась проверка по факту смерти хоккеиста во время матча

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске сотрудниками полиции проводится проверка по факту смерти хоккеиста во время матча в Краснообске

В Краснообске в Новосибирской области 61-летний хоккеист скончался во время матча. Он был нападающим в любительской команде «Стяг-День» где игрокам от 50 лет.

В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее, 12 ноября, в шесть утра в Новосибирске на пересечении улицы Максима Горького и Красного проспекта произошло ДТП, после которого водитель одного из автомобилей скрылся.

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Нина Раневская
Журналист

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