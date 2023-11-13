Аграрии Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» высоко оценили семена сибирской селекции

Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро» расширяет семенной фонд за счет сортов сибирской селекции. В нынешнем году, который для земледельцев региона сложился неблагоприятно, именно эти сорта показали лучшие результаты. Самые высокие показатели у сои, урожайность которой по отдельным растениеводческим цехам предприятия оказалась даже выше средних значений по региону — 15,3 центнера с гектара, при 13,7 ц/га в целом по Новосибирской области.

«Сибирские сорта хорошо себя зарекомендовали. Мы планируем и дальше расширять сортовой перечень за счет семян отечественной селекции, дополнив его такими культурами как рапс и ячмень в ближайшую посевную кампанию», — пояснила директор Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» Галина Иртуганова.

Выбору сортов на предприятии предшествует тестирование. Для этой задачи с 2021 года в Криводановке был запущен собственный Научно-производственный центр, на площадках которого растениеводы предприятия ведут демонстрационные испытания новых семян, препаратов, удобрений и средств защиты растений. Такие тесты позволяют более грамотно подходить к подбору нового материала и выбирать лучшие предложения на рынке.

Тщательный отбор и внедрение высокоинтенсивных технологий помогают растениеводам Кудряшовского свинокомплекса добиваться высших результатов в регионе. В этом году валовой сбор составил 180 тыс. тонн по основным культурам — ячменю и пшенице. Этого зерна достаточно, чтобы закрыть потребность комбикормового производства и обеспечить качественными кормами как животноводческие площадки Кудряшовского свинокомплекса, так и Восточно-Сибирский свинокомплекс в Бурятии, для которого корма тоже изготавливают из местного зерна.

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