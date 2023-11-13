В Новосибирске глава Союза отцов Майоров предложил отправлять мигрантов на СВО

В Новосибирске жители домов возле Хилокского рынка продолжают жаловаться на мигрантов. Глава регионального Союза отцов Сергей Майоров предложил отправлять их на спецоперацию.

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало предложение депортировать мигрантов на родину, если они нарушают общественный порядок. Эту инициативу поддержал глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров. Также он предложил, чтобы приезжие служили в армии наравне с теми, кто родился в России.

«У нас все по закону военнообязанные. Сейчас многие ушли на специальную военную операцию. Если они выбрали местом жительства Россию, новую родину – то, пожалуйста, давайте защищать её. Они должны, как и все, служить в армии,

- считает Сергей Майоров. – Для начала, конечно, они должны получить нормальное образование, чтобы они имели представление о культуре, истории. При этом им самим будет проще».

Как считает глава Союза отцов Новосибирской области, есть категория мигрантов, которая не хочет жить по общероссийским законам и правилам. Приезжие готовы пойти на преступление, если не могут устроиться на работу.

Напомним, осенью этого года в прокуратуре Новосибирской области заявили, что количество преступлений, совершённых мигрантами выросло на 19%. Чаще всего на приезжих возбуждают дела из-за распространения наркотиков.

Также в прокуратуре подсчитали, откуда чаще всего едут мигранты: 35,3% от прибывших из стран бывшего СНГ – уроженцы Узбекистана, 31,4% — Таджикистана. Из Киргизии и Казахстана мигрантов прибывает в три раза меньше.