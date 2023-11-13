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общество

В Новосибирске сотрудники ГИБДД будут ловить на дорогах мигрантов-нелегалов

Фото: пресс-служба УМВД

Они проверяют иностранных водителей и пассажиров по маршрутах и постах.

В Новосибирске сотрудники ГИБДД проводят рейды для выявления нелегальных мигрантов на дорогах.

Проверки проводят с 13 по 17 ноября на маршрутах и постах. Пресс-служба Госавтоинспекции сообщила о проведении профилактического мероприятия под названием «Нелегальный мигрант».

Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку документов у иностранных водителей и пассажиров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске омский бизнесмен Виктор Скуратов откроет еще три кофейни.

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Игорь Кириченко
Журналист

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