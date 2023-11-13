Забросавших под Новосибирском учительницу камнями детей-мигрантов выдворят из России

Прокуратура Новосибирской области рассказала о выдворении из Российской Федерации семьи мигрантов из Таджикистана из-за агрессии со стороны несовершеннолетних детей в отношении учительницы.

По результатам проверки, установлено, что дети бросали камни в учительницу на улице. Потерпевшая сообщила, что приняла детей за беспризорников.

В ходе расследования нашли мать детей. Ей оказалась 32-летняя женщина из Таджикистана. Она проживала в Новосибирске с двумя детьми в возрасте 12 и 7 лет, занимаясь случайными заработками. Подрабатывала уборщицей и работала на рынке. Отец детей живет на родине.

Женщина дважды нарушала миграционное законодательство. Она не поставила детей на учет, и трижды нарушила обязанности родителя.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Нарымский сквер ждет реконструкция грядущей весной.