Бастрыкин заинтересовался качеством воды в новосибирском селе

Председатель Следственного комитета России заинтересовался качеством воды в новосибирском селе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль качество воды в селе Верх-Каргат Новосибирской области.

В информационный центр Следственного комитета поступило сообщение, где говорилось об отсутствии в селе Верх-Каргат водоснабжения. При этом качество привозной воды не позволяет употреблять ее в пищу. В результате чего жители села приобретают воду за свой счет.

Помимо этого, в домах также отсутствует отопление, а обращения в местную администрацию не принесли результатов.

Ранее СК начал доследственную проверку по сообщению о сокращении зарплат медикам в Новосибирске.