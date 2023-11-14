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общество спорт

Чемпионкой России по боксу в весе до 54 кг стала сотрудница ГУФСИН в Новосибирске

Фото: freepik

В Новосибирске сотрудница ГУФСИН стала чемпионкой России по боксу в весе до 54 кг.

По данным пресс-службы ГУФСИН по Новосибирской области, спортсменка Наталья Самохина из Новосибирска завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 54 кг на Чемпионате России по боксу среди женщин.

В финале чемпионата Наталья Самохина сразилась за медаль с Ниной Брожиной из Краснодарского края.

Ранее сибирячка трижды становилась чемпионкой России по боксу.

Напомним, что учитель из Новосибирска пробежал 2100 км и попал в книгу рекордов. Новосибирский учитель истории, 33-летний предприниматель и путешественник Станислав Логинов установил мировой рекорд, пробежав марафон на 2109 километров.

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Валерия Митрохина
Журналист

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