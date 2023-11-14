Денис Бортников: открытый диалог способствует достижению еще больших финансовых показателей

О ключевых результатах и стратегии работы ВТБ в сегменте СМБ, а также о развитии продуктов и услуг для предпринимателей рассказал на очередном заседании Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА) заместитель президента-председателя правления банка Денис Бортников.

Денис Бортников отметил, что портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса по итогам девяти месяцев 2023 года увеличился более чем на четверть и превысил 2,9 трлн рублей. Кредитный портфель показал аналогичный рост и достиг почти 2,5 трлн рублей. Банк выступает одним из лидеров на рынке банковского обслуживания СМБ и нацелен на всестороннюю поддержку клиентов этого сегмента.

«Нам было важно поделиться результатами работы с членами КСА, рассказать им о том, как развивается банк. Как акционеры они не меньше нас заинтересованы в успехе. Уверен, что сохранению лидерства в части продуктового и сервисного обслуживания, а также достижению еще больших финансовых показателей способствует открытый и честный диалог. Мы благодарны членам КСА за совместный поиск новых точек роста, обмен мнениями и актуальной информацией о трендах на финансовом рынке и потребностях бизнеса. И мы приглашаем акционеров к дальнейшему активному взаимодействию в рамках исследований, опросов и других совместных мероприятий», − сказал Денис Бортников.

«Встреча с руководством СМБ произвела сильное позитивное впечатление на членов Совета. Наше видение по большинству вопросов развития бизнеса совпадает. Видно, что в банке проделана огромная работа и есть конкретные результаты. Особенно хотим отметить готовность руководства к диалогу и сотрудничеству с акционерами», − отметил председатель КСА Сергей Гаврилов.