«Готовьтесь к кошмару». Синоптики срочно обновили прогноз на ноябрь

Климатические аномалии накроют всю Россию – коротко заявили российские синоптики в прогнозе на ноябрь 2023 года. Подробности непростого финала осени в России публикует портал «Сиб.фм».

Необычный период погоды на северо-западе страны, по метео-данным сервиса Gismeteo, выразится температурными перепадами между дневными до плюс 5 и ночными до минус 4 градусов в Санкт-Петербурге и прилегающих областях. Подобные климатические качели распространятся на этой неделе по всей территории России с небольшими отклонениями сообразно географическому положению.

Вторая половина ноября-2023 будет изобиловать погодными аномалиями по всей стране. Нетипично тепло и сыро для последнего осеннего месяца будет в центре, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Не избежат промозглой слякоти и Южные области России, где днём температура будет по-настоящему летней – до плюс 20 градусов, а ночью обрушится едав ли не до ноля.

Российские медики уже констатируют шквал простудных и вирусных заболеваний, поскольку болезнетворные микробы кратно размножаются именно в таких погодных условиях. Доктора напоминают о необходимости сезонной вакцинации и профилактических мерах: приём поливитаминов, сухая обувь, медицинские маски в общественных местах.