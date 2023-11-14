Исследователя Чеботарева из Новосибирска изолируют на год для имитации полета на Луну

Уроженец Новосибирска Юрий Чеботарев стал командиром экипажа в эксперименте SIRIUS-23. Об этом сообщается в телеграм-канале «Роскосмоса».

Эксперимент начался сегодня, 14 ноября. Он предусматривает изоляцию новосибирца и еще пятерых добровольцев из России и Белоруссии на год для имитации полета на Луну.

Ученых ждут стыковки с грузовыми кораблями, облет с поиском места посадки, высадка на лунную поверхность и управление ровером.

Чеботарев родился в Новосибирске. Он получил базовое техническое образование в своем родном городе. Он захотел стать космонавтом и пришел на работу в Центр подготовки космонавтов. С 2014 года он занимается подготовкой экипажей российского сегмента МКС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска запретила митинг против бессрочной мобилизации на спецоперации.