«На меня 2 млн хотят повесить»: покалеченный новосибирец ищет виновника массового ДТП

В Новосибирске предполагаемый виновник крупного ДТП на Ипподромской заявил, что его подрезала некая «Тойота Камри» — следователи ищут неизвестный автомобиль.

Крупное ДТП на улице Ипподромская произошло вечером 23 сентября. Сначала в световую опору въехал автомобиль Mercedes-Benz S-класса, который направлялся в сторону улицы Фрунзе. Иномарку выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилями JAC, Hyundai Solaris, и Nissan Tiida.

«В результате ДТП пострадали трое человек: водитель и пассажир Тииды (мужчина 1983 года рождения и мальчик 2015 года рождения), а также водитель Мерседеса 1998 года рождения. Они были доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется», — рассказывали тем вечером очевидцы.

Самые тяжёлые травмы получил как раз пассажир Mercedes-Benz S-класса. Егор пережил сложную операцию, вышел из комы и написал корреспонденту Сиб.фм. Как рассказал пострадавший, Мерседес подрезал неизвестный на «Тойота Камри».

«Мы ехали по Ипподромке в сторону «Ауры». Вылетает с Гоголя водитель на Камри. Мы перестроились, ехали в правом ряду. Да, возможно, мы ехали 100-120 километров в час. Но он перестроился перед нами, а у него второстепенная дорога, и он должен был уступить, — утверждает Егор.

– А он не уступил и встроился в нас. Дальше я ничего не помню».

Дальше Mercedes-Benz закрутило, и пошла цепная реакция. В машине было три человека: парни ехали из ресторана, но Егор утверждает, что его друг за рулём Дмитрий был трезвым.

«Больше всех пострадал я: не был пристёгнут, и вылетел в окно. Был бы пристёгнут, так остался бы без ног. Мне семь пластин вставили в лицо, — продолжает пассажир Мерседеса. – Сейчас вопрос в другом: сумма ущерба от полутора до 2 миллионов рублей, но виновник, который всё это устроил, водитель Камри!»

Егор утверждает, что даже было видео с регистратора, на котором запечатлена злополучная «Тойота Камри», однако оно не было вовремя изъято. А контактов водителя у экипажа Мерседеса не осталось. Однако в поисках доказательств сейчас заинтересован именно пострадавший пассажир.

«С водителем Nissan Tiida мы рассчитались, мне сделали операцию, но мы хотим установить этого водителя на «Камри». Не хотелось бы эти 1,5-2 миллиона отдавать. Я эти деньги тоже не печатаю»,

- заключил Егор.

Версия следствия

Корреспондент Сиб.фм также узнал у следователей о том, на каком этапе разбирательство по этому делу: пока продолжается доследственная проверка.

«Устанавливаются все обстоятельства, в том числе виновник ДТП, ущерб, причинённый другим участникам дорожного движения»,

- добавили в Следственной части УВД Новосибирска.

Впрочем, Егор верит, что ему удастся найти очевидца, на чей регистратор попала «Тойота Камри». Хотя, возможно, это выбранная линия защиты.