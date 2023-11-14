Нефтетранспортное предприятие провело учебную тренировку в резервуарном парке

На нефтеперекачивающей станции (НПС) «Вагай» в Тюменской области состоялось учебно-тренировочное занятие по устранению нештатной ситуации в резервуарном парке. Также в ходе учебной тренировки была проверена готовность персонала к ликвидации неисправностей механо-технологического, энергетического оборудования и систем автоматизации.

По сценарию УТЗ при обходе резервуарного парка дежурный слесарь обнаружил негерметичность люка-лаза на первом поясе резервуара вертикального стального с понтоном. Информация о факте «выхода» нефти была передана диспетчеру. В режиме телеуправления диспетчер «вывел» резервуар из работы. С помощью системы оповещения персонал НПС был проинформирован о случившемся, проведена эвакуация сотрудников.

Место нештатной ситуации было оцеплено. Проведены замеры газовоздушной среды, осмотрены колодцы промышленной канализации на наличие в них нефти. Для обеспечения пожарной безопасности развернуты пожарные посты. Создан штаб ликвидации условной нештатной ситуации.

Основной комплекс работ по локализации и ликвидации нештатной ситуации выполняли работники линейной аварийно-эксплуатационной службы НПС «Вагай». Для устранения условной нештатной ситуации специалисты демонтировали поврежденное оборудование, заменили уплотнительные элементы. Провели сбор «нефти» для ее дальнейшей утилизации. На месте нештатной ситуации в постоянном режиме работали специалисты эколого-аналитической лаборатории, проводили забор проб и экологический мониторинг.

Всего в УТЗ принимали участие порядка 30 человек. Было задействовано шесть единиц специальной техники.

По результатам учебной тренировки наблюдательная комиссия нефтетранспортного предприятия «Транснефть — Западная Сибирь» положительно оценила готовность персонала НПС к оперативному взаимодействию в условиях нештатных ситуаций. Наблюдатели отметили знание работниками требований охраны труда, стандартов промышленной и пожарной безопасности, алгоритма оказания доврачебной помощи, а также укомплектованность аварийных бригад необходимой техникой и оборудованием.