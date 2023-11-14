Новосибирская область попала в ТОП-10 по количеству ДДУ за 9 месяцев

Центральным аппаратом Федеральной Службы Кадастра и Картографии подведены итоги по показателям «Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве» за 1-3 кварталы 2023 года по регионам РФ.

По данным независимого аналитика недвижимости Сергея Николаева, первую строчку с большим отрывом занимает Москва — 113 970 ДДУ, далее с двукратным отставанием идут Московская область — 54 605 договоров, 49 646 регистраций Краснодарский край и 43597 договоров — Санкт, Петербург. Замыкает ТОП-5 Свердловская область 33 191 заключенных договоров. Новосибирская область занимает 6-ю позицию, за 9 месяцев в регионе заключено 30 635 ДДУ. В ТОП-10 входят Тюменская и Ростовская области, Республика Татарстан и занимает десятку лидеров Ленинградская область.

«По сравнению с тем же периодом 2022 года объем продаж новостроек увеличился в РФ на 26,6%, рост в Новосибирской области составил 42,4%, что в 1,5 раза больше, чем в среднем по стране. В ТОП-10 по темпам прироста вошло сразу 4 региона из СФО, Республика Тыва 1 место, Омская область — 6 место, Республики Алтай и Хакасия — 7 и 9 позиции», — уточнил эксперт.

По количеству продаж новостроек через ДДУ Новосибирская область занимает уверенное первое место в СФО, идущий на втором месте Красноярский край отстает в 2,7 раза и занимает в рейтинге регионов 13 место, заключил аналитик.

Напомним, новосибирцы не смогут сдавать жилье посуточно без разрешения соседей.