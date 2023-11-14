Новосибирские учёные изобрели колбасу, помогающую при раке и аутизме

Группа учёных из Новосибирска хочет запатентовать новый рецепт колбасы — предполагается, что она будет полезна при некоторых заболеваниях.

Учёные из Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) разработали рецепт колбасы, обладающей целебными свойствами. Исследователи планируют запатентовать изобретение — заявка появилась в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности, обратил внимание Сиб.фм.

В описании изобретения сказано, что нововведением в рецепте колбасы станет добавление двух ингредиентов — выжимки из белокочанной капусты и семян горчицы. В остальном рецепт напоминает привычный мясной продукт: в состав входят свинина, говядина и различные специи.

Изобретали объясняют, что полезные свойства колбаса приобретёт благодаря капусте и горчице.

«Семя горчицы поможет ускорить процесс выздоровления при выявлении раковых заболеваний. Вещества, которые в нём содержатся, способны ингибировать рост раковых клеток, что поможет остановить или предотвратить развитие болезни», — сказано в описании изобретения.

Капуста в свою очередь помогает уменьшить симптомы аутизма, а также может восстанавливать умственные способности после травмы головного мозга, утверждают учёные.

Над проектом работают пять представителей НГАУ во главе с кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом Олегом Сороколетовым. На сайте вуза сказано, что учёный — автор более 100 научных работ, в том числе более 40 изобретений. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм эксперт объяснил принцип действия продукта.

«Сейчас колбасу обвиняют во всех грехах: рак, особенно прямой кишки. Врачи спорят между собой — можно употреблять 50 или 25 грамм колбасы в день. Но те же самые врачи и диетологи говорят, что мяса есть можно сколько угодно, если употреблять его вместе с овощами, так как они нейтрализуют вредное действие мяса», — говорит собеседник.

Учёный добавил, что смешивание мяса с овощами приводит к ухудшению вкусовых качеств конечного продукта. Исследователи нашли выход из этой ситуации.

«Мы берём вытяжку — действующее начало. Например, капуста выделяет сульфорафан, когда её режут. Это вещество обладает противораковым эффектом. Таким образом, мы не портим вкус. Кроме того, колбасы можно будет есть сколько угодно и без вреда», — объяснил Сороколетов.

Попадёт ли целебная разработка на полки магазинов в ближайшем будущем — неизвестно. Для этого необходима поддержка инвесторов, напомнил учёный.