Омский бизнесмен Скуратов собирается открыть еще три кофейни в Новосибирске

Первую кофейню откроют весной следующего года.

Омский предприниматель Виктор Скуратов планирует расширить свою сеть кофеен в Новосибирске, открыв три новых заведения. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

Первую откроют в элитном жилом комплексе «Чикаго» в центре города уже весной следующего года. Кроме того, планируют открыть Skuratov Coffee на морском проспекте в Академгородке.

Из-за новых открытий, в Новосибирске будет работать восемь кофеен этой сети.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сотрудники ГИБДД будут ловить на дорогах мигрантов-нелегалов.