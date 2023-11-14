Подарок пенсионерам к Новому году. В декабре россиянам выплатят сразу две пенсии

Две пенсии в преддверие Новогодних праздников – большая помощь любому пенсионеру. При этом вторая из них будет увеличенной.

Двойные пенсионные выплаты в декабре 2023 года связаны с изменением графика начислений, который традиционно подвергается трансформациям в конце календарного года.

Учитывая, что выплатной день в декабре совпал с воскресеньем, а январь начнётся с красных нерабочих дней, которые затянутся до 8 числа включительно, предстоящие две пенсии будут начислены заранее, то есть в декабре уходящего 2023-го.

Таким образом, первая зимняя пенсия будет перечислена на счета всех категорий российских пенсионеров уже 01.12.2023 г., а вторая ближе к завершению уходящего года – с 25 по 29 декабря 2023 года, сообщил Пенсионный фонд, работающий в системе объединённой структуры Социального фонда России.

По информации пенсионного эксперта Сергея Власова, процесс перечисления социальных выплат от государства традиционно стартует с третьего числа каждого месяца. Но 3 декабря в этом году выпадает на воскресенье, так что первые декабрьские пенсии начнут поступать гражданам уже с 1 декабря.

Что касается второй зимней пенсии, то она будет выплачена не просто раньше срока, но и в увеличенном размере. Причиной станет январская индексация пенсий на 7,5 %. Несмотря на досрочные перечисления, она поступит на счета пожилых россиян в новой сумме (в среднем по стране прибавка 1 500 рублей в месяц или около 20 000 в год).