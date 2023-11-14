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После вмешательства новосибирской прокуратуры жители СНТ получили электричество

Фото: ru.freepik.com

Жителям СНТ восстановили электричество после вмешательства новосибирской прокуратуры

Жители СНТ «Ветеран» направили обращение о незаконном отключении электроэнергии в новосибирскую прокуратуру, которая провела проверку по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

В ходе проверки удалось установить, что в августе 2023 года электроснабжающая организация расторгла договор с СНТ из-за задолженности за электроэнергию с апреля этого года.

Жители СНТ «Ветеран» отказались от заключения индивидуальных договоров, а неконтролируемая подача электричества в товарищество была прекращена с сентября.

Благодаря содействию городской прокуратуры и прокуратуры Первомайского района между жителями СНТ «Ветеран» и энергоснабжающей компанией было достигнуто соглашение и заключены индивидуальные договоры.

Подача электричества в товарищество была возобновлена.

Напомним, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль качество воды в селе Верх-Каргат Новосибирской области.

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Нина Раневская
Журналист

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