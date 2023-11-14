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общество

Президент Владимир Путин наградил юбилейными медалями судей Новосибирской области

Фото: пресс-служба областного суда

В Новосибирске состоялась церемония вручения юбилейных медалей «100 лет Верховному Суду России» судьям областного суда.

По Указу президента Российской Федерации Владимира Путина наградили зампредседателя суда Татьяну Рытикову и судью Елену Бондаренко, Юрия Дронь, Веру Карболину, Татьяну Недоступ, Елену Пилипенко, Галину Пудовкину, Галию Свинтицкую.

Ранее такой же медалью наградили председателя суда Людмилу Симанчеву и судью Светлану Зуеву.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском фабрика Or Group обжаловала в суде введение процедуры банкротства.

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Игорь Кириченко
Журналист

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