Под Новосибирском фабрика Or Group обжаловала в суде введение процедуры банкротства

Обувная фабрика «С-теп» в Бердске, принадлежащая группе компаний Or Group, обжаловала процедуру банкротства, инициированную Сбербанком.

«Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Фабрика С-теп» принять. Возбудить производство по апелляционной жалобе», — говорится в определении суда.

В апреле вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сообщил о возобновлении производства на фабрике после входа арендатора — компании «Вектор». Региональные власти обратились к основному кредитору, банку ВТБ, с просьбой рассмотреть возможность заключения долгосрочного договора аренды с компанией «Вектор» с последующим правом выкупа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в России детей мигрантов в школах начнут тестировать на знание русского языка.