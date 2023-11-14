В России детей мигрантов в школах начнут тестировать на знание русского языка

В России детей мигрантов в российских школах протестируют на уровень владения русским языком.

По заявлению министра просвещения Кравцова, школы получат право проверять учащихся на знание русского языка. На основании этого, примут решение о дополнительных часах изучения русского языка. Ведомство уже разработало «диагностические материалы для детей с миграционной историей».

Министр надеется, что такое решение позволит школам эффективнее организовать работу с учащимися-мигрантами. Он подчеркнул, что в этой области остаются еще множество вопросов, включая аспекты адаптации и социальные вопросы. Кравцов предложил провести отдельные парламентские слушания на эту тему и обратился к спикеру Совета Федерации Матвиенко с соответствующим предложением.

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