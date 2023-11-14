Работа прекратится с 14 ноября. Wildberries и Ozon озадачили покупателей неожиданным решением

Подразнили и отменили свои обещания две крупнейшие российские площадки интернет-торговли. Портал «Сиб.фм» публикует подробности неожиданного и провального для покупателей решения Wildberries и Ozon.

Утро этого ноябрьского понедельника многомиллионная армия поклонников российских маркетплейсов запомнит надолго. Сразу два крупнейших интернет-магазина Wildberries и Ozon заявили о прекращении своей деятельности с 14 ноября 2023 года.

По информации портала PRIMPRESS, неожиданное для покупателей решение коснётся скидочных программ, которые начали работать в онлайн-пространстве с ноября. Проще говоря, заявленная распродажа, условно названная по ноябрьской дате «11.11» сворачивает работу в ближайшие дни, тогда как ранее было заявлено, что беспрецедентные скидки до 90 процентов на миллионы товаров сохранятся до конца второго осеннего месяца-2023.

Кроме того, акционные скидки на Wildberries и Ozon начали действовать ранее наступления заветной даты. Для удобства покупателей все распродажные товары были собраны на специальной странице и опубликованы в особых разделах в приложении и на сайте.

Кстати, сообщения о том, что товары распроданы появилось на площадках и в личных кабинетах потребителей ещё пару дней назад.

Зато ситуацией воспользовался в свою выгоду другой не менее популярный ресурс из Китая – AliExpress. Масштабную ноябрьскую распродажу он продлил как минимум до конца ноября, пообещав покупателям держать дисконты без изменений до декабря 2023 года.