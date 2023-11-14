СК начал доследственную проверку по сообщению о сокращении зарплат медикам в Новосибирске

Следственный комитет по Новосибирской области организовал доследственную проверку по сообщению о сокращении зарплат медикам

Следственный комитет по Новосибирской области организовал доследственную проверку по статье в СМИ о сокращении зарплат фельдшеров в селе Верх-Тула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи выяснят обстоятельства, написанные в материале СМИ. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Сиб.фм писал, что дело о реабилитации нацизма женщиной из Новосибирска начал рассматривать суд.