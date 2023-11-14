Теплота и любовь к людям: фельдшер из Усть-Тандовки рассказала о специфике работы на селе

Мы продолжаем цикл историй «Земский фельдшер» о том, как живётся медикам в сельской глубинке. Творческая команда холдинга Сиб.фм Group путешествует по всем 30 районам Новосибирской области, чтобы показать, как работают сельские фельдшеры и врачи, почему они решили отправиться в отдалённые уголки нашей прекрасной Родины и за что полюбили свой новый дом.

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в России запущены федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При устройстве в медицинские организации в селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

Наша героиня Елена Мауль — фельдшер и заведующая ФАПом деревни Усть-Тандовка Барабинского района. Решение стать врачом она приняла еще в детстве, когда ее мама столкнулась с серьёзной болезнью. Тогда девушка впервые поняла, как важно помогать людям. Желание сделать мир чуточку лучше подтолкнули Елену к важному и ответственному шагу.

Переезд в глубинку

Елена родом из Барабинска, но долгие жила в деревне Усть-Тарка. Когда пришло время, девушка поступила в медицинский колледж. Так сложилось, что начало ее работы фельдшером было положено с первых дней практики — она проходила ее в ФАПе деревни Усть-Тандовка Барабинского района.

«И я решила вернуться сюда. Здесь люди очень хорошо относятся к фельдшеру, уважают его. Да и природа потрясающая — рядом озеро Чаны. Красота. Родственники радовались, что я нашла работу сразу после учёбы. Родные сильно поддерживали меня», — говорит медик.

Как признаётся Елена Мауль, решение об участии в программе «Земский фельдшер» пришло не сразу, а уже во время активной работы.

«Когда узнала о программе, решила попробовать — почему бы и нет. Программа "Земский фельдшер" очень помогает молодым специалистам. Я приобрела квартиру, например, на эти деньги. Кстати, в районной больнице, да и ФАПе меня очень хорошо встретили. Во многом благодаря тому, что я — молодой специалист. А вот пациенты сначала этого побаивалась. Потом начали хорошо ко мне относиться. Приняли, как родную».

Один в поле воин

Специфика работы на селе безусловно есть, по словам Елены, но в ней больше плюсов, нежели минусов.

«Работая на селе важно быть готовым ко всему. К работе и днём, и ночью, в том числе. Тут главное не растеряться. Но в селе люди живут понимающие, всегда поддерживают в трудную минуту. Когда сложный пациент на вызове, можно позвонить в больницу и посоветоваться. Коллеги помогают. И это неоспоримый и приятный бонус».

Ты у них и фельдшер, и психолог

По оценке Елены Александровны, сельские и городские пациенты очень разные. Однако в своей работе помимо лечения людей, она ценит и общение.

«Ты у них и фельдшер, и психолог — люди рассказывают обо всех своих бедах. Иногда просто необходимо их выслушать, это тоже лечение, но душевное. Отмечу, что наши пациенты более устойчивые. Будут терпеть болезнь и боль до последнего. А городские не такие — они не терпят боль и недомогание — сразу идут к врачу».

При этом, как считает Елена, при оказании помощи нужно быть готовым уметь проявлять разные эмоции.

«Конечно, врач или фельдшер должен испытывать сострадание к больному человеку, но хладнокровным быть тоже нужно. А то порой так растеряешься, что врач не окажется помощником», — уверена заведующая сельским ФАПом.

О работе в сложное время

Каждый день у Елены Александровны не похож на предыдущий. Пациенты и случаи с ними уникальны. Но в этом нет ничего плохого, считает фельдшер. Благодаря этому за два года работы она набралась колоссального опыта.

«С утра прихожу на работу, принимаю пациентов, потом по домам обход делаю. Ночью вызывают. К этому быстро привыкаешь. Работа у нас такая, людей лечить. Помню, как работали в пандемию коронавируса. Это было сложное время. Работали из последних сил. Кто-то прививался, кто-то болел. Лечили каждого, как родного человека. Поэтому и справились с новым вирусом. Тогда нам удалось никого не потерять и болезнь нас не сломила».

Женщина считает, что в жизни нужно делать смелые шаги. О своём решении принять участие в программе «Земский фельдшер» она нисколько не пожалела.

Счастье материнства

Совсем недавно Елена Мауль стала мамой. Она признаётся, что долго шла к материнству и Бог услышал её мольбы.

«У меня недавно родилась дочь. Долго пыталась стать мамой, но не получалось. Пелёнки, кормления, глажка и стирка — я правда, очень счастливая мамочка в декрете. В своё свободное время занимаюсь вязанием, огородом. Благо, мы живём в деревне и мне это очень нравится — здесь свежий воздух и колоссальная природа. И доче нравится — спит спокойно. Ходим на Чаны — всё в шаговой доступности».

Тем, кто только стоит на принятии ответственного решения в своей жизни, фельдшер советует ничего не бояться и незамедлительно воплощать задуманное.

«Дерзайте. Если не понравится работать на селе, можно уехать. Лучше решиться на смелый шаг, чем потом жалеть об утерянном времени», — резюмировала Елена Мауль.

Материал создан при поддержке АНО «ИРИ»