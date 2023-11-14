В Новосибирске 258 дорожных объектов сдали в эксплуатацию

На дорожные работы в 2023 году было направлено более 3 миллиардов рублей в Новосибирске.

По нацпроекту в 2023 году было отремонтировано 40,3 километров дорог.

За счёт городского бюджета было отремонтировано 17 дорог и обновлено 106 тротуаров на общую сумму 195,5 млн руб. В рамках обновления дорожного полотна в зонах ИЖС было отремонтировано 74 объекта, из которых 56 — за счёт городского бюджета и 18 за счёт областного.

Всего на дорожные работы в 2023 году было направлено более 3 миллиардов рублей из бюджетов различных уровней.

Напомним, что заканчивается строительство трубопровода за 318 миллионов рублей в ТЭЦ-5 Новосибирска.