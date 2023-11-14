В Новосибирске ищут охранников новогодних украшений на пешеходной улице Ленина

На портале госзакупок опубликовали информация о поиске охранников для обеспечения безопасности новогодних украшений на улице Ленина в Новосибирске.

Компанию-подрядчика выбрали через площадку «РТС-Тендер». Она возьмет на себя задачи по охране объекта и демонтажу гирлянд. Бюджет проекта составляет 1,54 млн рублей. Деньги выделили из городского бюджета.

С 17 ноября по 10 декабря улицу Ленина украсят 44 монохромными шарами, установят входную группу в виде арки и разместят световой потолок на участке от площади Ленина до улицы Советской. Во время монтажа на этом участке будут дежурить охранники.

Подрядчик также обязуется организовать работу двух сотрудников в круглосуточном режиме до 1 февраля 2024 года. В их обязанности входит охрана и обеспечение сохранности объектов, а также демонтаж новогоднего оформления улицы Ленина с 29 января по 1 февраля 2023 года.

Решение по выбору подрядчика примут 16 ноября.

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