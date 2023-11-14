В поисках мамонта: сибирские археологи исследовали в Монголии древнее святилище

Летом 2023 года археологическая экспедиция под руководством академика РАН, советника директора Института археологии и этнографии СО РАН и профессора Новосибирского педуниверситета Вячеслава Ивановича Молодина обнаружила на Монгольском Алтае святилище с наскальными рисунками, выполненными примерно 10–12 тысяч лет назад. Техника выполнения изображений и уникальная иконографическая манера позволяют отнести памятник к калгутинскому стилю – самому древнему из пока найденных на территории Центральной Азии.

«Мы полностью исследовали этот великолепный памятник. Оказалось, что это древнее святилище с коллекцией рисунков разного времени. В чем его прелесть? В том, что на одной горе мы нашли более двадцати композиций калгутинского стиля. Это и изображения животных, которых раньше мы в этом стиле не знали – например, горных баранов, змей. Быки, маралы. И, конечно, гвоздь программы – лошади, выполненные в совершенно оригинальной манере: характерная поза, размеры и разворот ног, пропорции головы по отношению к туловищу, особенное, нигде больше не встречающееся изображение ушек. Все выполнено в единой иконографической манере, и каждое из этих изображений – совершенно уникально», – рассказывает Вячеслав Иванович Молодин.

В экспедициях, организуемых Институтом археологии и этнографии СО РАН, часто принимают участие студенты НГПУ. Как считает академик Молодин, который сам является выпускником данного учебного заведения, каждый будущий учитель истории должен прекрасно знать археологию.

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