Возгорание произошло на стройке четвёртого моста в Новосибирске

Возгорание произошло на участке четвёртого моста в Новосибирске.

Очевидцы заметили густой чёрный дым на стройке четвёртого моста. Подписчики telegram-канала «АСТ-54 Black» сообщили, что инцидент произошёл утром 14 ноября в районе площади Будагова.

По данным Сиб.фм на месте происшествия горел строительный мусор. Общая площадь пожара не превысила 1 кв.м.

Напомним, ранее в Новосибирске в Дзержинском районе произошел пожар, в результате которого обрушилась кровля жилого дома. Один из жильцов получил незначительные ожоги рук и шеи, но от госпитализации отказался. К полудню пожар был локализован и ликвидирован. В тушении пожара участвовали 16 бойцов МЧС и 4 спецавтомобиля. Причину возгорания устанавливают сотрудники МЧС.

Ранее в МЧС назвали причину пожара в новосибирской конюшне, где погибли 17 лошадей.