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общество проиcшествия

Женщину, бросившую новорожденного ребёнка в лесополосе, отправят под домашний арест

Фото: социальные сети

Установлена личность женщины, которая бросила новорожденного ребёнка в лесополосе в р.п. Одесское.

По результатам работы правоохранительных органов была установлена личность подозреваемой, которая бросила своего новорожденного ребёнка в лесополосе в р.п. Одесское. Ей оказалась 33-летняя местная жительница, у которой уже была 2-летняя дочь, а от второго ребёнка она решила избавится, так как он ей был не нужен. По этой причине женщина оставила младенца в лесополосе.

Вину в совершении преступления подозреваемая признала.

Сегодня, 14 ноября, одесским райсудом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании подозреваемой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что в Омской области в лесопосадке в центре села Одесское местная жительница обнаружила новорожденного мальчика, которому было всего 1 день от рождения.

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Валерия Митрохина
Журналист

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