ЗНАЙ НАШИХ: рассказываем о земляках, чьи подвиги прославили Сибирь на всю страну

Переплыть Днепр под плотным огнём вражеской артиллерии в 1943-м и уничтожить засаду противника, спасая жизни 150 сослуживцев в 2022-м — у каждого времени свои герои. О некоторых из них рассказывает творческая команда Сиб.фм в рамках проекта «Пульс города N». Вы узнаете о том, как наши предки строили самолёты за десять дней, а современники, рискуя жизнью, вытаскивали собак из горящего приюта.

Быть воином — жить вечно

Как думаете, сколько в Новосибирске улиц, названных в честь героев Великой Отечественной? Почти 50! Между тем высшей награды — Герой Советского Союза — были удостоены 370 сибиряков. В фондах Карасукского краеведческого музея Новосибирской области бережно хранится память об уроженце здешних мест — Василии Николаевиче Тимонове, военный подвиг которого вписан в историю одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны — битву за Днепр.

Выходец из крестьянской семьи Василий Тимонов окончил семь классов, продолжить учёбу дальше не позволила смерть отца, поэтому паренёк пошёл работать трактористом и шофёром в местный колхоз. Через два года Тимонова призвали в армию, где он дослужился до командира отделения разведки. Боевой же путь Василия начался весной 1942 года на Западном фронте, в должности командира отделения разведки 118-го артиллерийского полка 69-й стрелковой дивизии, ведшей оборонительные и наступательные бои на северном фасе Курской дуги. Свой первый подвиг молодой командир совершил 26 августа 1943-го в бою за деревню Стрелецкую, где под огнём противника он восстановил разорванную радиосвязь. За точное и быстрое выполнение боевой задачи представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Вторую медаль «За отвагу», проявленную при форсировании реки Сож в Черниговской области, наш герой получил уже через два месяца! Находясь под сильным артиллерийско-миномётным обстрелом противника, Василий переплыл на подручных материалах реку и быстро вошёл в радиосвязь, в результате чего все команды по ведению артогня передавались своевременно. Этим он дал возможность бесперебойно управлять огнём во время контратаки противника.

Но героем союзного масштаба Тимонов стал после тяжелейшей переправы через реку Днепр 15 октября 1943 года. Вместе с сибиряком в группу связистов вошли старший лейтенант Виктор Бутылкин, командир батареи 118-го артполка, и ефрейтор Иван Колодий, радиотелеграфист. В 12 часов ночи они прибыли на указанное место, где стояла лодка, и начали отчаливать от берега для переправы на сторону противника. Разрывом снаряда была разбита лодка с группой Тимонова, а сам Василий получил тяжёлые ранения, однако превозмогая боль и напрягая последние силы он добрался вместе с радиостанцией до западного берега Днепра. Истекая кровью, Тимонов развернул радиостанцию и вошёл в связь со своей батареей, передавая команды по управлению огнём, уничтожил три станковых и пять ручных пулемётов, отразил до десяти контратак противника.

Благодаря корректировке огня артиллерии пехотные соединения красноармейцев форсировали реку на данном участке Днепра с наименьшими потерями. Когда гитлеровцы обнаружили позиции Тимонова, Колодия и Бутылкина, бойцам пришлось самим отбить несколько вражеских атак. В критическую минуту боя, когда фашисты подошли вплотную к позициям корректировщиков, Тимонов с товарищами приняли решение вызвать огонь артиллерии на себя. Вскоре на берег высадились основные силы советской дивизии. В районе блиндажа, который занимали радисты 118-го артполка, были обнаружены тяжелораненые бойцы. Их быстро переправили на восточный берег в полевой госпиталь.

За этот бой все трое боевых товарищей получили звание Героев Советского Союза. В результате четырёхмесячных боёв Левобережная Украина была почти полностью освобождена Красной армией от нацистских захватчиков.

После демобилизации Василий Тимонов вернулся в Карасук, где работал сначала в совхозе, а позже начальником Карасукского автомотоклуба ДОСААФ. Принимал активное участие в общественной жизни, выступал с беседами среди учащихся школ и призывной молодёжи, был избран депутатом городского совета. Тимонов запомнился землякам скромным, отзывчивым и уважаемым человеком. На войне у него погибли двое старших братьев.

В Карасуке улица, на которой жил Василий Николаевич, названа в его честь, а в Новосибирске имя героя-земляка увековечено на памятной стеле Монумента Славы.

Всё для фронта, всё для Победы

В 2020 году в ознаменование 70-летия окончания Второй мировой войны Новосибирску было присвоено звание «Город воинской и трудовой славы», в честь знаменательного события на площади Калинина позже установили памятную стелу. Все знают, что в годы ВОВ к нам было эвакуировано множество оборонных и промышленных предприятий из европейской части России, однако традиции трудового подвига были заложены в Новосибирске задолго до начала Великой Отечественной, а именно в годы первых пятилеток.

Так, в конце 1929 года началось строительство завода «Сибкомбайн» (сейчас «Сибсельмаш»), планировалось, что предприятие будет выпускать в год до 25 тысяч комбайнов, 30 тысяч сенокосилок и почти столько же сеялок. Но уже в следующем году выяснилось, что работы идут с отставанием от графика и план строительства выполняется только наполовину. И тогда коммунисты и комсомольцы решили провести месячник штурма, работая без выходных на стройке. Они ежедневно перевыполняли план в 2–3 раза. В итоге завод сдали в срок, и в 1931 году он дал первую продукцию. А в годы войны в рекордные сроки предприятие перевели на выпуск снарядов для Красной армии.

Трудовыми подвигами отмечено и создание завода имени Чкалова. Завод, работавший уже пять лет, в 1936 году был передан в ведение Главного управления авиационной промышленности. В рекордные сроки он был переоборудован под выпуск новейших для того времени самолётов. Первой машиной, которую освоили новосибирские авиастроители, был истребитель И-16 — трудяга-«ишачок», как его ласково называли лётчики. Поразительно, но первый полёт И-16 совершил через десять дней после запуска предприятия. А всего за год завод выпустил 104 таких самолёта. На них воевали лётчики в Испании и на Халхин-Голе. На них же воевал и наш земляк Александр Покрышкин. За трудовые заслуги заводу было присвоено имя легендарного лётчика Чкалова.

В годы ВОВ в тылу жители Новосибирска и Новосибирской области трудились не жалея сил — сейчас это принято называть трудовым подвигом, а тогда это был повседневный труд на грани человеческих сил и возможностей во имя Победы советского народа над фашизмом. Многим из них было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В частности, высшую награду получил основоположник гидродинамики академик Сергей Александрович Чаплыгин. С 1921 года в течение десяти лет он занимался созданием крупнейших аэрогидродинамических лабораторий в ЦАГИ. А в 1941 году Институт аэрогидродинамики, которым в то время руководил академик, был эвакуирован в Новосибирск, где Чаплыгин возглавил Комитет учёных для решения важнейших проблем, имеющих оборонное и народнохозяйственное значение.

В Новосибирске в честь Чаплыгина установлены мемориальные доски: на доме, где жил учёный (ул. Фрунзе, д. 8); на корпусе № 1 СибНИА; на аэродинамической трубе Новосибирского авиационного колледжа. Его имя носят Сибирский научно-исследовательский институт авиации в Новосибирске, аэродинамическая лаборатория в ЦАГИ, а в 2019 году АО «Марка» был выпущен художественный маркированный конверт к 150-летию сибирского учёного.

В начале войны в Новосибирске зародилось Лунинское движение по имени его инициатора — машиниста Николая Александровича Лунина. В мае 1940 года рабочий выступил с предложением проведения ремонтных работ паровозов силами самой бригады и сокращения простоев в депо.

Его почин вылился во Всесоюзное движение за увеличение полезной работы локомотивов. Лунин неоднократно доставлял эшелоны с продовольствием в осаждённый Ленинград. А став в 1942 году лауреатом Сталинской премии, передал деньги на строительство подводной лодки «Новосибирский комсомолец». За особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени Николаю Лунину присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Всего такой награды были удостоены 196 сибиряков.

Продолжая подвиг дедов

Сложные времена порождают сильных людей, а Россия сегодня переживает переломный момент, сражаясь на полях СВО за свой суверенитет и духовно-нравственные ценности. С начала спецоперации десятки военнослужащих из Новосибирской области отмечены государственными наградами за проявленную храбрость, венную смекалку и мужество. Звание Героя Российской Федерации было присвоено 23-летнему лейтенанту Балдану Цыдыпову, выпускнику Новосибирского высшего военного командного училища. В одиночку лейтенант Цыдыпов уничтожил засаду противника, за счёт чего его батальон избежал больших потерь среди личного состава. С поля боя Балдана, получившего множество ранений, с тяжёлой контузией, переломами и ожогами, вынесли его товарищи.

Медалями за самоотверженность, мужество и отвагу награждён участник специальной военной операции Сергей Жуласов из Убинского района. Первую медаль — «За воинскую доблесть» 2-й степени — житель Новосибирской области получил в 2014 году, во время службы механиком-водителем на артиллерийском самоходном орудии в звании младшего сержанта. На спецоперацию в 2022 году Сергей отправился с самых первых дней. Во время боёв он эвакуировал с поля боя подбитые машины, вытаскивал технику из ям и болот, преодолевал водные преграды и труднопроходимые участки. За проявленные качества награждён ещё двумя медалями: «За боевые отличия» и Суворова.

«В жизни всегда есть место подвигам», — говорил писатель Максим Горький. Для мужества и героизма не обязательно обладать экстраординарными способностями или жить в какое-то особое время. Достаточно просто быть неравнодушным к тому, что происходит вокруг. Новосибирск по-прежнему богат на сильных духом людей, а героическую эстафету принимают нынешние поколения горожан. Может быть, кто-то скажет, что поступок школьника нельзя ставить в один ряд с подвигами воинов. Но ведь у самопожертвования нет возраста или званий. Это свойство души. Два года назад более ста детей в России были награждены Советом Федерации медалью «За проявленное мужество». В их числе шесть юных жителей Новосибирска и Новосибирской области. Восьмилетняя Диана Акушко спасла одноклассницу, провалившуюся под тонкий лёд на озере, Павел Любичев и Антон Даниленко проявили отвагу при спасении утопающих, Шукрона Гадоева оказала помощь малолетнему ребёнку, упавшему в канализационный колодец. При пожаре в приюте для бездомных животных Елизавета Комарова вытаскивала собак из горящего здания, а Даниил Щекотов предотвратил суицид и неоднократно совершал поступки, связанные с преодолением смертельной опасности окружающих.

Памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество» юным жителям Новосибирской области вручили сенаторы Совета Федерации Владимир Городецкий и Александр Карелин.

В августе этого года из Новосибирска в путешествие по городам России отправился «Поезд Героев» вместе со ста пассажирами — талантливыми ребятами из ДНР, ЛНР и регионов Сибири. Мероприятие организовал Всероссийский патриотический проект «Герои с нашего двора!» при участии движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор» и активной поддержке провайдера «Ростелеком». В торжественном отправлении состава поучаствовал ещё один герой Новосибирска — трёхкратный победитель Олимпийских игр, сенатор Александр Карелин. Пассажиры — ребята, достигшие наивысших результатов в спорте, образовании и культуре, а также кадеты и юнармейцы — отправились по маршруту: Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Уфа — Самара — Саратов. А конечным пунктом недельного путешествия стал город-герой Волгоград, отмечающий в этом году 80 лет со дня Сталинградской битвы. В честь памятной даты ребята посетили знаменитую скульптуру «Родина-мать зовёт!», расположенную на Мамаевом кургане.

Мы живём в непростое время. Понятия чести, мужества и героизма будут востребованы всегда. И все эти свойства лежат в основе сибирского, а значит, и новосибирского характера. Новосибирск был и остаётся городом смелых и сильных духом людей, городом, воспитывающим героев.

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