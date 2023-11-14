сегодня
14 ноября, 13:44
пробки
3/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 92.11 | eur 98.53
сегодня
14 ноября, 13:44
пробки
3/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 92.11 | eur 98.53
сегодня 12:23
общество

ЗНАЙ НАШИХ: рассказываем о земляках, чьи подвиги прославили Сибирь на всю страну

Фото: СИБ.ФМ

Переплыть Днепр под плотным огнём вражеской артиллерии в 1943-м и уничтожить засаду противника, спасая жизни 150 сослуживцев в 2022-м — у каждого времени свои герои. О некоторых из них рассказывает творческая команда Сиб.фм в рамках проекта «Пульс города N». Вы узнаете о том, как наши предки строили самолёты за десять дней, а современники, рискуя жизнью, вытаскивали собак из горящего приюта.

Быть воином — жить вечно

Как думаете, сколько в Новосибирске улиц, названных в честь героев Великой Отечественной? Почти 50! Между тем высшей награды — Герой Советского Союза — были удостоены 370 сибиряков. В фондах Карасукского краеведческого музея Новосибирской области бережно хранится память об уроженце здешних мест — Василии Николаевиче Тимонове, военный подвиг которого вписан в историю одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны — битву за Днепр.

Выходец из крестьянской семьи Василий Тимонов окончил семь классов, продолжить учёбу дальше не позволила смерть отца, поэтому паренёк пошёл работать трактористом и шофёром в местный колхоз. Через два года Тимонова призвали в армию, где он дослужился до командира отделения разведки. Боевой же путь Василия начался весной 1942 года на Западном фронте, в должности командира отделения разведки 118-го артиллерийского полка 69-й стрелковой дивизии, ведшей оборонительные и наступательные бои на северном фасе Курской дуги. Свой первый подвиг молодой командир совершил 26 августа 1943-го в бою за деревню Стрелецкую, где под огнём противника он восстановил разорванную радиосвязь. За точное и быстрое выполнение боевой задачи представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Вторую медаль «За отвагу», проявленную при форсировании реки Сож в Черниговской области, наш герой получил уже через два месяца! Находясь под сильным артиллерийско-миномётным обстрелом противника, Василий переплыл на подручных материалах реку и быстро вошёл в радиосвязь, в результате чего все команды по ведению артогня передавались своевременно. Этим он дал возможность бесперебойно управлять огнём во время контратаки противника.

Фото ЗНАЙ НАШИХ: рассказываем о земляках, чьи подвиги прославили Сибирь на всю страну 2

Но героем союзного масштаба Тимонов стал после тяжелейшей переправы через реку Днепр 15 октября 1943 года. Вместе с сибиряком в группу связистов вошли старший лейтенант Виктор Бутылкин, командир батареи 118-го артполка, и ефрейтор Иван Колодий, радиотелеграфист. В 12 часов ночи они прибыли на указанное место, где стояла лодка, и начали отчаливать от берега для переправы на сторону противника. Разрывом снаряда была разбита лодка с группой Тимонова, а сам Василий получил тяжёлые ранения, однако превозмогая боль и напрягая последние силы он добрался вместе с радиостанцией до западного берега Днепра. Истекая кровью, Тимонов развернул радиостанцию и вошёл в связь со своей батареей, передавая команды по управлению огнём, уничтожил три станковых и пять ручных пулемётов, отразил до десяти контратак противника.

Благодаря корректировке огня артиллерии пехотные соединения красноармейцев форсировали реку на данном участке Днепра с наименьшими потерями. Когда гитлеровцы обнаружили позиции Тимонова, Колодия и Бутылкина, бойцам пришлось самим отбить несколько вражеских атак. В критическую минуту боя, когда фашисты подошли вплотную к позициям корректировщиков, Тимонов с товарищами приняли решение вызвать огонь артиллерии на себя. Вскоре на берег высадились основные силы советской дивизии. В районе блиндажа, который занимали радисты 118-го артполка, были обнаружены тяжелораненые бойцы. Их быстро переправили на восточный берег в полевой госпиталь.

За этот бой все трое боевых товарищей получили звание Героев Советского Союза. В результате четырёхмесячных боёв Левобережная Украина была почти полностью освобождена Красной армией от нацистских захватчиков.

Фото ЗНАЙ НАШИХ: рассказываем о земляках, чьи подвиги прославили Сибирь на всю страну 3

После демобилизации Василий Тимонов вернулся в Карасук, где работал сначала в совхозе, а позже начальником Карасукского автомотоклуба ДОСААФ. Принимал активное участие в общественной жизни, выступал с беседами среди учащихся школ и призывной молодёжи, был избран депутатом городского совета. Тимонов запомнился землякам скромным, отзывчивым и уважаемым человеком. На войне у него погибли двое старших братьев.

В Карасуке улица, на которой жил Василий Николаевич, названа в его честь, а в Новосибирске имя героя-земляка увековечено на памятной стеле Монумента Славы.

Всё для фронта, всё для Победы

В 2020 году в ознаменование 70-летия окончания Второй мировой войны Новосибирску было присвоено звание «Город воинской и трудовой славы», в честь знаменательного события на площади Калинина позже установили памятную стелу. Все знают, что в годы ВОВ к нам было эвакуировано множество оборонных и промышленных предприятий из европейской части России, однако традиции трудового подвига были заложены в Новосибирске задолго до начала Великой Отечественной, а именно в годы первых пятилеток.

Так, в конце 1929 года началось строительство завода «Сибкомбайн» (сейчас «Сибсельмаш»), планировалось, что предприятие будет выпускать в год до 25 тысяч комбайнов, 30 тысяч сенокосилок и почти столько же сеялок. Но уже в следующем году выяснилось, что работы идут с отставанием от графика и план строительства выполняется только наполовину. И тогда коммунисты и комсомольцы решили провести месячник штурма, работая без выходных на стройке. Они ежедневно перевыполняли план в 2–3 раза. В итоге завод сдали в срок, и в 1931 году он дал первую продукцию. А в годы войны в рекордные сроки предприятие перевели на выпуск снарядов для Красной армии.

Фото ЗНАЙ НАШИХ: рассказываем о земляках, чьи подвиги прославили Сибирь на всю страну 4

Трудовыми подвигами отмечено и создание завода имени Чкалова. Завод, работавший уже пять лет, в 1936 году был передан в ведение Главного управления авиационной промышленности. В рекордные сроки он был переоборудован под выпуск новейших для того времени самолётов. Первой машиной, которую освоили новосибирские авиастроители, был истребитель И-16 — трудяга-«ишачок», как его ласково называли лётчики. Поразительно, но первый полёт И-16 совершил через десять дней после запуска предприятия. А всего за год завод выпустил 104 таких самолёта. На них воевали лётчики в Испании и на Халхин-Голе. На них же воевал и наш земляк Александр Покрышкин. За трудовые заслуги заводу было присвоено имя легендарного лётчика Чкалова.

Фото ЗНАЙ НАШИХ: рассказываем о земляках, чьи подвиги прославили Сибирь на всю страну 5

В годы ВОВ в тылу жители Новосибирска и Новосибирской области трудились не жалея сил — сейчас это принято называть трудовым подвигом, а тогда это был повседневный труд на грани человеческих сил и возможностей во имя Победы советского народа над фашизмом. Многим из них было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В частности, высшую награду получил основоположник гидродинамики академик Сергей Александрович Чаплыгин. С 1921 года в течение десяти лет он занимался созданием крупнейших аэрогидродинамических лабораторий в ЦАГИ. А в 1941 году Институт аэрогидродинамики, которым в то время руководил академик, был эвакуирован в Новосибирск, где Чаплыгин возглавил Комитет учёных для решения важнейших проблем, имеющих оборонное и народнохозяйственное значение.

Фото ЗНАЙ НАШИХ: рассказываем о земляках, чьи подвиги прославили Сибирь на всю страну 6

В Новосибирске в честь Чаплыгина установлены мемориальные доски: на доме, где жил учёный (ул. Фрунзе, д. 8); на корпусе № 1 СибНИА; на аэродинамической трубе Новосибирского авиационного колледжа. Его имя носят Сибирский научно-исследовательский институт авиации в Новосибирске, аэродинамическая лаборатория в ЦАГИ, а в 2019 году АО «Марка» был выпущен художественный маркированный конверт к 150-летию сибирского учёного.

В начале войны в Новосибирске зародилось Лунинское движение по имени его инициатора — машиниста Николая Александровича Лунина. В мае 1940 года рабочий выступил с предложением проведения ремонтных работ паровозов силами самой бригады и сокращения простоев в депо.

Его почин вылился во Всесоюзное движение за увеличение полезной работы локомотивов. Лунин неоднократно доставлял эшелоны с продовольствием в осаждённый Ленинград. А став в 1942 году лауреатом Сталинской премии, передал деньги на строительство подводной лодки «Новосибирский комсомолец». За особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени Николаю Лунину присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Всего такой награды были удостоены 196 сибиряков.

Продолжая подвиг дедов

Сложные времена порождают сильных людей, а Россия сегодня переживает переломный момент, сражаясь на полях СВО за свой суверенитет и духовно-нравственные ценности. С начала спецоперации десятки военнослужащих из Новосибирской области отмечены государственными наградами за проявленную храбрость, венную смекалку и мужество. Звание Героя Российской Федерации было присвоено 23-летнему лейтенанту Балдану Цыдыпову, выпускнику Новосибирского высшего военного командного училища. В одиночку лейтенант Цыдыпов уничтожил засаду противника, за счёт чего его батальон избежал больших потерь среди личного состава. С поля боя Балдана, получившего множество ранений, с тяжёлой контузией, переломами и ожогами, вынесли его товарищи.

Медалями за самоотверженность, мужество и отвагу награждён участник специальной военной операции Сергей Жуласов из Убинского района. Первую медаль — «За воинскую доблесть» 2-й степени — житель Новосибирской области получил в 2014 году, во время службы механиком-водителем на артиллерийском самоходном орудии в звании младшего сержанта. На спецоперацию в 2022 году Сергей отправился с самых первых дней. Во время боёв он эвакуировал с поля боя подбитые машины, вытаскивал технику из ям и болот, преодолевал водные преграды и труднопроходимые участки. За проявленные качества награждён ещё двумя медалями: «За боевые отличия» и Суворова.

Фото ЗНАЙ НАШИХ: рассказываем о земляках, чьи подвиги прославили Сибирь на всю страну 7

«В жизни всегда есть место подвигам», — говорил писатель Максим Горький. Для мужества и героизма не обязательно обладать экстраординарными способностями или жить в какое-то особое время. Достаточно просто быть неравнодушным к тому, что происходит вокруг. Новосибирск по-прежнему богат на сильных духом людей, а героическую эстафету принимают нынешние поколения горожан. Может быть, кто-то скажет, что поступок школьника нельзя ставить в один ряд с подвигами воинов. Но ведь у самопожертвования нет возраста или званий. Это свойство души. Два года назад более ста детей в России были награждены Советом Федерации медалью «За проявленное мужество». В их числе шесть юных жителей Новосибирска и Новосибирской области. Восьмилетняя Диана Акушко спасла одноклассницу, провалившуюся под тонкий лёд на озере, Павел Любичев и Антон Даниленко проявили отвагу при спасении утопающих, Шукрона Гадоева оказала помощь малолетнему ребёнку, упавшему в канализационный колодец. При пожаре в приюте для бездомных животных Елизавета Комарова вытаскивала собак из горящего здания, а Даниил Щекотов предотвратил суицид и неоднократно совершал поступки, связанные с преодолением смертельной опасности окружающих.

Памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество» юным жителям Новосибирской области вручили сенаторы Совета Федерации Владимир Городецкий и Александр Карелин.

В августе этого года из Новосибирска в путешествие по городам России отправился «Поезд Героев» вместе со ста пассажирами — талантливыми ребятами из ДНР, ЛНР и регионов Сибири. Мероприятие организовал Всероссийский патриотический проект «Герои с нашего двора!» при участии движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор» и активной поддержке провайдера «Ростелеком». В торжественном отправлении состава поучаствовал ещё один герой Новосибирска — трёхкратный победитель Олимпийских игр, сенатор Александр Карелин. Пассажиры — ребята, достигшие наивысших результатов в спорте, образовании и культуре, а также кадеты и юнармейцы — отправились по маршруту: Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Уфа — Самара — Саратов. А конечным пунктом недельного путешествия стал город-герой Волгоград, отмечающий в этом году 80 лет со дня Сталинградской битвы. В честь памятной даты ребята посетили знаменитую скульптуру «Родина-мать зовёт!», расположенную на Мамаевом кургане.

Мы живём в непростое время. Понятия чести, мужества и героизма будут востребованы всегда. И все эти свойства лежат в основе сибирского, а значит, и новосибирского характера. Новосибирск был и остаётся городом смелых и сильных духом людей, городом, воспитывающим героев.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ».

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК.

Официальные партнёры:

  • ПАО «Ростелеком»;
  • АО «Искитимцемент».

Партнёры проекта:

  • Банк Левобережный ПАО
  • АО «НЗПП Восток»
  • ООО «ГРУППА МЕТА»
  • Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин
  • ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»
  • Компания ITConstruct
  • SOVA BAR
  • Ваш инвестор
ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в