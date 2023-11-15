В Новосибирске опубликовали прогноз погоды до конца этой недели

В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на конец недели.

В настоящее время температура воздуха днем достигает +7 градусов. Однако ожидается, что к выходным в регионе наступит похолодание до -10 градусов.

Изменчивая погода может сохраниться и в третьей декаде месяца. Холодный фронт пройдет в воскресенье, 19 ноября, с ожидаемым появлением мокрого снега. После этого ожидается новый период потепления.

В четверг, 16 ноября, ожидается, что температура воздуха в ночью опустится до +1 градуса, днем поднимется от +5 до +7 градусов. Прогноз также предупреждает о возможном усилении юго-западного ветра до 12 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду.

В пятницу, 17 ноября, ожидается дождь, который в ночные часы может смешаться с мокрым снегом. В Новосибирской области возможны заморозки, а температура в дневные часы составит от +2 до +4 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 14 метров в секунду.

В субботу, 18 ноября, в регионе ожидается приближение южного циклона. Местами днем прогнозируется дождь, а температура поднимется до +6 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске болельщики «Сибири» смогут проверить мужское здоровье перед матчем.