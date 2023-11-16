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Авто

В Новосибирске поставили новый «неудобный» дорожный знак

Фото: ru.freepik.com

Из-за нового дорожного знака в Новосибирске водители вынуждены делать крюк

На перекрестке улиц Большевистской и Инюшенской в Новосибирске 14 ноября поставили дорожный знак «Движение направо», следуя которому водители вынуждены сделать крюк.

Теперь, чтобы добраться до Речного вокзала, жителям частного сектора необходимо ехать со стороны Инюшенской по Большевисткой в сторону Первомайского района, а после разворачиваться, в результате чего водителям приходится стоять в пробке по полчаса.

Есть и другие способы добраться до центра внутри микрорайона Европейский берег, но из-за работы светофора в 15 секунду, там также часто возникают пробки.

По словам экспертов, есть еще один способ развернуться на машине — через перекресток на Выборной, но и там время работы зеленого света на светофоре мало, при этом необходимо уступать дорогу тем, кто спускается с улицы.

Напомним, что до 1 февраля в Новосибирске перекроют улицу Ленина для подготовки к Новому году. А также в Центральном, Октябрьском и Ленинском районах ограничат движение.

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Нина Раневская
Журналист

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