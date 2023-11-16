Житель Читы угнал арендованный автомобиль у спящего товарища

Правоохранители задержали угонщика и завели на него уголовное дело.

Подозреваемого в угоне и повреждении автомобиля жителя Читы задержали полицейские. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Забайкалью.

Правоохранители установили, что угонщик взял прокатиться арендованный автомобиль Toyota Passo, пока его знакомый спал после застолья. Но когда второй заметил пропажу, он сразу же заявил об этом в полицию.

В итоге стражи порядка сначала нашли автомобиль. а потом и самого автогонщика. Выяснилось, что во время разъездов он столкнулся с препятствием, затем оставил машину и скрылся. Ранее задержанный уже находился под следствием по обвинению в краже. Сейчас на него возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Новосибирской области мужчина угнал трактор за 300 тысяч.