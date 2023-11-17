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общество

Акция памяти жертв ДТП прошла в новосибирском кинотеатре «Победа»

Фото: ru.freepik.com

В новосибирском кинотеатре «Победа» прошла акция Во Всемирный день памяти жертв ДТП

В кинотеатре «Победа» в Новосибирске 17 ноября прошла акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП.

В кинотеатре показали короткометражные фильмы, участниками стали руководители автошколы, представители общественности.

На мероприятие также приехали Александр Бабенков, начальник УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области, Владимир Анисимов, член комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания региона, Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства, Ирина Морозова, председатель общественной организации по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Форпост» (один из организаторов) и Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в НСО.

Помимо этого, в рамках акции в Новосибирске разместят наружную рекламу, а с водителями проведут профилактические мероприятия.

Напомним, что в Новосибирской области за 11 месяцев 2023 года произошло около двух тысяч ДТП.

Ранее Сиб.фм писал, что из-за акции парковку перед «Победой» перекрыли.

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Нина Раневская
Журналист

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