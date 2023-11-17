Николай Шипчин стал новой главой Кыштовского района Новосибирска

В Кыштовском районе в Новосибирской области прошли выборы: новой главой стал Николай Шипчин

По итогам голосования депутатов новой главой Кыштовского района в Новосибирской области стал Николай Шипчин. На это место помимо него также претендовали Сергей Черкасов и Алена Шеломенцева. Об этом сообщает VN.ru.

По словам Николая, в районе интересно жить из-за сохранения и развития человеческого потенциала. Он также предложил привлечь в районе специалистов и развивать производственные силы.

Ранее сообщалось, что из-под домашнего ареста выпустили экс-главу Сузунского района Новосибирска.