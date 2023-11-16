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Из-под домашнего ареста выпустили экс-главу Сузунского района Новосибирска

Фото из архива Сиб.фм

Лилию Некрасову, экс-глава Сузунского района, выпустили из-под домашнего ареста

Лилию Некрасову, экс-глава Сузунского района, обвиняют в превышении должностных полномочий, а также в мошенничестве. По этому же делу проходит и ее муж.

Чиновница с октября 2022 года находилась в СИЗО, 20 апреля 2023 ей изменили меру пресечения на домашний арест, под который также попал ее супруг.

Сейчас Новосибирский областной суд отменил и это наказание и ввел запрет на определенные действия: Некрасову запрещается общаться с участниками процесса, а его жене нельзя покидать место жительства с 22 до 6 часов. Об этом сообщает РБК.

По данным следствия, Юлия Некрасова якобы устроила на работу своего супруга, где он, не выполняя никаких поручений и функций, незаконно получал заработную плату. В общей сумму таким образом ему удалось собрать почти 800 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске Минтранс будет судиться со строителями четвёртого моста.

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Нина Раневская
Журналист

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